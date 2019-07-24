В Херсонской области 18 человек отравились морепродуктами

Пострадавшие покупали мидий, рапанов и креветок в киоске, не имеющем документов на морепродукты.

24 июня в курортном поселке Железный порт Херсонской области 18 отдыхающих отравились рапанами, креветками и мидиями и обратились в больницу. Среди пострадавших есть ребенок, сообщает местное издание "Типичный Херсон".

Отдыхающие из Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь обратились в райбольницу города Голая Пристань с пищевым отравлением. Все пострадавшие употребляли морепродукты - вареных креветок, рапанов или мидий. Среди пациентов была 4-летний ребенок ", - сказано в сообщении.

В результате проверки в Железном Порту киосков вдоль набережной сотрудники Госпродпотребслужбы обнаружили киоск, где покупали продукты все пострадавшие. Морепродукты хранились в обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла. У женщины изъяли около 60 килограммов опасной продукции.

Напомним, накануне в Ровенской области во время рок-фестиваля "Тарас Бульба" отравились 14 человек.