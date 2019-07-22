В Херсонской области военнослужащий выстрелил в сослуживца

Во время разрядки автомата он ранил сослуживца в ногу.

В Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца, в результате чего последний получил огнестрельное ранение.

Следователи терруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации бюро, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем причинил ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненого госпитализировали в военный госпиталь Николаева.

Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему сообщения о подозрении.

В ГБР классифицировали преступление по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, если это причинило пострадавшему телесные повреждения).

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось, в июне во Львовской области военный по неосторожности застрелил сослуживца.