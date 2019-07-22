"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Херсонской области военнослужащий выстрелил в сослуживца

Во время разрядки автомата он ранил сослуживца в ногу.

В Херсонской области военнослужащий выстрелил в сослуживца
Фото: simbanews.net

В Херсонской области военный из автомата выстрелил в сослуживца, в результате чего последний получил огнестрельное ранение.

Следователи терруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации бюро, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем причинил ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненого госпитализировали в военный госпиталь Николаева.

Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему сообщения о подозрении.

В ГБР классифицировали преступление по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, если это причинило пострадавшему телесные повреждения).

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось, в июне во Львовской области военный по неосторожности застрелил сослуживца.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также