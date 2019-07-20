Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию

В последнее время серьезно обострился конфликт с одной стороны между Ираном и США, с другой - между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Министерство обороны США одобрило переброску в Саудовскую Аравию американского воинского контингента. Об этом говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.

"Это перемещение сил станет дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит возможность защиты наших сил и интересов в регионе от возникающих реальных угроз", - говорится в заявлении.

В Пентагоне отметили, что Вашингтон работает по этому вопросу совместно с властями королевства.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал решение США "символическим и бесполезным шагом", передает "Анадолу".

"Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне. Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность посредством сотрудничества и региональной интеграции", – сказал Зариф.

Кроме того, глава иранского МИД обвинил США в поставках оружия террористам в регионе, в том числе в Сирии.

Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, пишет, что часть военнослужащих и ракеты Patriot уже доставлены на саудовскую авиабазу Prince Sultan. По информации агентства, всего туда планируется перебросить более 500 военнослужащих.

При этом отмечается, что соглашение о расширении американского военного присутствия в Саудовской Аравии было достигнуто "многие недели" назад и не связано непосредственно с захватом Ираном британского танкера в пятницу, хотя и вызвано обострением в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд заявил в минувшую пятницу о готовности принять американских военных для того, чтобы совместными усилиями обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

С 1991 по 2003 год США размещали свои войска в Саудовской Аравии в ходе войны в Персидском заливе. В то время база ВВС США имени принца Султана служила отправным пунктом для проведения воздушных операций против Ирака. Число американских истребителей на этой базе на определенных этапах конфликта достигало 200.

Напомним, в последнее время серьезно обострился конфликт с одной стороны между Ираном и США, с другой - между Саудовской Аравией и ОАЭ. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских нефтяных танкера в Ормузском проливе. Одному из них впоследствии разрешили продолжить плавание.