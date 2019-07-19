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СБУ провела обыски по делу о поставке в армию непригодной тушенки

Плохие консервы якобы сознательно планировали скормить солдатам.

СБУ провела обыски по делу о поставке в армию непригодной тушенки
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Служба безопасности Украины в пятницу, 19 июля, сообщила об обысках на территории воинских частей Вооруженных сил Украины, а также в офисных и складских помещениях бизнес-структур, которые поставили армии плохую тушенку.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

О том, что в воинской части №2788 в Киеве нашли 176 тонн непригодной для употребления тушенки, сообщили год назад сами военные. Данная продукция была изготовлена ООО "Визит" из Узина, а договор о поставке был заключен с ООО "Укрпродаккорд". Стоимость партии - больше 15 млн гривен.

Материалы расследования были переданы в военную прокуратуру.

Служба безопасности Украины утверждает, что после установления непригодности поставленной партии тушенки должностные лица Вооруженных сил Украины вступили в сговор с предпринимателем для замены консервов на качественные. А плохую тушенку якобы планировали скормить солдатам, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - растрата.

Операция проводилась совместно с Главным следственным управление Национальной полиции при процессуальном руководстве Генпрокуратуры.

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