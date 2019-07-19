Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"

Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал, что его отец после Второй мировой войны "боролся с "бандеровцами" и рассказывал ужасные вещи" о них.
"У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах", - сказал Шефир в интервью LB.ua.
Помощник президента уточнил, что рос с осознанием того, что "бандеровцы" - это зло, но позже изменил свое мнение.
"Я читаю, смотрю что-то, узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала. Я вам больше скажу, у отца был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. Он свято верил в советские лозунги и говорил: "Мы шли с именем Сталина в бой", - рассказал Шефир.