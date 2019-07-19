Вышинский категорически против обмена, его должны освободить просто так, - Москалькова

Российский омбудсмен не видит причин для обмена Вышинского на украинских политзаключенных.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что пропагандиста Кирилла Вышинского должны освободить без дополнительных условий. Об этом Москалькова заявила сегодня агентству "Интерфакс".

"Он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что обмены не входят в ее компетенцию, хотя списки заключенных для обмена передавались именно через офисы омбудсменов Украины и России.

Напомним, накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского, а сегодня и сам глава государства заявили о готовности обменять Вышинского на Олега Сенцова.