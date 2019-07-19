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Вышинский категорически против обмена, его должны освободить просто так, - Москалькова

Российский омбудсмен не видит причин для обмена Вышинского на украинских политзаключенных.

Вышинский категорически против обмена, его должны освободить просто так, - Москалькова
Фото: Макс Требухов

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что пропагандиста Кирилла Вышинского должны освободить без дополнительных условий. Об этом Москалькова заявила сегодня агентству "Интерфакс".

"Он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что обмены не входят в ее компетенцию, хотя списки заключенных для обмена передавались именно через офисы омбудсменов Украины и России.

Напомним, накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского, а сегодня и сам глава государства заявили о готовности обменять Вышинского на Олега Сенцова.

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