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В Украине наступил "день тишины" накануне выборов в Раду

За нарушение "дня тишины" законодательством предусматривается административная ответственность.

В Украине наступил "день тишины" накануне выборов в Раду
Фото: EPA/UPG

Запрет на предвыборную агитацию вступил в силу в Украине в субботу перед внеочередными выборами в Верховную Раду

В полночь 20 июля 2019 начали действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, публичные встречи с избирателями, дебаты, круглые столы, пресс-конференции, политическая реклама на ТВ и в сети, распространение печатных материалов, установка носителей внешней рекламы с призывом голосования и агитационных палаток в общественных местах.

Закон запрещает в этот день также проводить концерты, спортивные соревнования, организованные политиками, и обнародовать в СМИ призывы к голосованию за участников предвыборной гонки.

Помимо этого, в день тишины запрещается обнародование результатов предвыборных рейтингов и социологических исследований электоральных симпатий избирателей.

За нарушение дня тишины законодательством Украины предусматривается административная ответственность.

В воскресенье граждане Украины, имеющие право голоса, изберут половину депутатского корпуса (225 человек) по партийным спискам, вторую половину - в одномандатных округах. В выборах могут участвовать только партии, проходной барьер составляет 5%.

По данным ЦИК, в парламентских выборах примут участие 22 политических партии, по спискам которых баллотируются 2747 кандидатов.

В одномандатных избирательных округах примут участие в выборах 3083 кандидата. 1405 из них баллотируются от политических партий, а 1678 человек идут на выборы как самовыдвиженцы.

Порога явки избирателей на выборах в парламент нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

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