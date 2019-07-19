​Германия сменила посла в Киеве

В пятницу, 19 июля, в МИД приняли верительные грамоты от нового посла Германии Анки Фельдгузен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Во время встречи замминистра Елена Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, сопротивлении российской агрессии, проведении реформ.

Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий дипломатический опыт Фельдгузен в Украине будет помогать ей работать эффективно. Анка Фельдгузен с 2010 года по июль 2015 года была заместителем посла ФРГ в Украине.

Последние три года посольство Германии возглавлял Эрнст Райхель. Он завершил свою миссию в Украине 18 июля.

„Я хочу щиро подякувати – за інтенсивні роки, сповнені несподіванок і викликів, за безліч цікавих людей, з якими я мав нагоду познайомитись, багато за що, чого я тут навчився“ – Посол Німеччини в Україні, д-р Ернст Райхель, цього тижня завершує свою дипломатичну місію в Україні pic.twitter.com/u3S62cOHiD — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 16, 2019

Напомним, что в скором времени в Украину приедет также новый посол Евросоюза Матти Маасикас, который заменит Хьюга Мингарелли.

В этом году Украину также покинула посол США Мари Йованович. Сейчас американское посольство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор.

Поменяли послов также Япония (Такаши Кураи вместо Шигеки Суми) и Великобритания (Мелинда Симмонс вместо Джудит Гоф).