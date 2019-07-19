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​Германия сменила посла в Киеве

Анка Фельдгузен заменила Эрнста Райхеля.

​Германия сменила посла в Киеве
Фельдгузен (справа) с Зеркаль
Фото: mfa.gov.ua

В пятницу, 19 июля, в МИД приняли верительные грамоты от нового посла Германии Анки Фельдгузен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Во время встречи замминистра Елена Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, сопротивлении российской агрессии, проведении реформ.

Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий дипломатический опыт Фельдгузен в Украине будет помогать ей работать эффективно. Анка Фельдгузен с 2010 года по июль 2015 года была заместителем посла ФРГ в Украине.

Последние три года посольство Германии возглавлял Эрнст Райхель. Он завершил свою миссию в Украине 18 июля.

Напомним, что в скором времени в Украину приедет также новый посол Евросоюза Матти Маасикас, который заменит Хьюга Мингарелли.

В этом году Украину также покинула посол США Мари Йованович. Сейчас американское посольство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор.

Поменяли послов также Япония (Такаши Кураи вместо Шигеки Суми) и Великобритания (Мелинда Симмонс вместо Джудит Гоф).

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