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Зеленский уволил ряд послов, в том числе Чалого и брата Литвина

Офис президента раньше анонсировал 12 отставок.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 19 июля уволил ряд послов Украины.

Об этом говорится в указах №530-540.

В Украину отзываются:

  1. Сергей Пасько, посол в Иордании, был назначен в июле 2010 года
  2. Юрий Дюдин, посол в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили, был назначен в сентябре 2013 года
  3. Татьяна Ижевская, посол в Ватикане и при Мальтийском ордене, была назначена в марте 2007 года
  4. Валентин Шевалев, посол в Туркменистане, был назначен в июле 2010 года
  5. Борис Гуменюк, посол в Кипре, был назначен в феврале 2012 года
  6. Алексей Шовкопляс, посол в Вьетнаме и Камбодже, был назначен в июне 2010 года
  7. Петр Литвин, посол в Армении, был назначен в июне 2018 года
  8. Валерий Александрук, посол в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне, был назначен в марте 2015 года
  9. Тарас Кузьмич, посол в ЮАР, назначен в декабре 2018 года
  10. Ярослав Коваль, посол в Марокко, назначен в феврале 2011 года
  11. Валерий Чалый, посол в США, Антигуа и Барбуда, Тринидаде и Тобаго, назначен в июле 2015 года

Информация о готовящемся массовом отзыве послов появилась еще 15 июля. Тогда Офис президента сообщил о решении заменить 12 послов, среди которых должен был быть и посол в США Валерий Чалый.

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