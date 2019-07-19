"Еворопейская солидарность" считает проводящиеся обыски "грязной технологией" перед выборами

Первыми на место для ведения «следственных действий» прибыли телекамер тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский.

Партия «Европейская Солидарность» заявляет, что проводящиеся следственные действия не имеют никакого отношения ни к «Европейской Солидарности», ни к Петру Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии.

Там заявляют, что обыски проводятся в присутствии телекамер, "которые очевидно нужны для организации политической «картинки»".

"Считаем, что именно это является главной целью такой «следственной активности». В частности, первыми прибыли на место для ведения «следственных действий» телекамер тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", - отметили в "ЕС".

"Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это исключительно грязная политическая технология, направленная против «Европейской Солидарности». И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО.

Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте и законы о подписанных Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и происходить вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью поняла украинским избирателям", - говорится в заявлении "Европейской солидарности".