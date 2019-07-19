Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины
Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ГлавнаяПолитика

"Еворопейская солидарность" считает проводящиеся обыски "грязной технологией" перед выборами

Первыми на место для ведения «следственных действий» прибыли телекамер тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский.

"Еворопейская солидарность" считает проводящиеся обыски "грязной технологией" перед выборами
Фото: Макс Левин

Партия «Европейская Солидарность» заявляет, что проводящиеся следственные действия не имеют никакого отношения ни к «Европейской Солидарности», ни к Петру Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии.

Там заявляют, что обыски проводятся в присутствии телекамер, "которые очевидно нужны для организации политической «картинки»".

"Считаем, что именно это является главной целью такой «следственной активности». В частности, первыми прибыли на место для ведения «следственных действий» телекамер тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", - отметили в "ЕС".

"Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это исключительно грязная политическая технология, направленная против «Европейской Солидарности». И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО.

Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте и законы о подписанных Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и происходить вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью поняла украинским избирателям", - говорится в заявлении "Европейской солидарности".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также