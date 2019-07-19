Нардепа Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве "Сармата"

Национальная полиция вручила повестку на допрос одному из народных депутатов по делу об убийстве бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом говорится на сайте полиции.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство. В рамках этого производства работники Главного следственного управления и вручили повестку депутату.

Его имя в сообщении не указано. Другой народный депутат Мустафа Найем сообщил, что это Александр Пономарев.

Его вызывают на допрос как свидетеля.

"Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров по 81 округу", - написал Найем в фейсбуке.

Пономарев имеет депутатскую неприкосновенность.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.