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Нардепа Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве "Сармата"

Депутат фигурирует в расследовании по заказчикам убийства.

Нардепа Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве "Сармата"
Александр Пономарев
Фото: kp.ua

Национальная полиция вручила повестку на допрос одному из народных депутатов по делу об убийстве бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом говорится на сайте полиции.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля. Расследование по заказчикам убийства выделено в отдельное производство. В рамках этого производства работники Главного следственного управления и вручили повестку депутату.

Его имя в сообщении не указано. Другой народный депутат Мустафа Найем сообщил, что это Александр Пономарев.

Его вызывают на допрос как свидетеля.

"Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров по 81 округу", - написал Найем в фейсбуке.

Пономарев имеет депутатскую неприкосновенность.

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске.

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