Зеленский: дальнейших действий с Парубием я больше не вижу

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет просить Верховную Раду собраться на внеочередную сессию.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, комментируя переписку с председателем парламента Андреем Парубием по поводу внеочередного заседания.

"Дальнейших действий с господином Парубием как спикером этой Верховной Рады я больше не вижу. После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем говорить уже с новым парламентом", - сказал он.

Напомним, 17 июля Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для рассмотрения трех законопроектов.

Парубий ответил, что внеочередного заседания быть не может, но можно созвать внеочередную сессию.

Зеленский 18 июля снова попросил Парубий созвать внеочередное заседание парламента и снова получил отказ