Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"

"Я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук пребывают "в абсолютном диалоге" и "общаются по вечерам".

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "1+1".

"Петр Алексеевич (Порошенко) с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше", - сказал премьер-министр.

По словам Гройсмана, в этом заключается опасность бывшего главы Администрации Президента Виктора Медведчука.

Ранее Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС.