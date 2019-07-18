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ЦИК зарегистрировала нового нардепа вместо погибшего Тымчука

У Никитина практически нет шансов принять присягу народного депутата.

ЦИК зарегистрировала нового нардепа вместо погибшего Тымчука
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты от "Народного фронта" Евгения Никитина избранным на досрочных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Во время сегодняшнего заседания ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Никитина Е. В., 1978 года, который проживает в Запорожье, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Народный фронт" под № 85", - говорится в сообщении.

В ЦИК пояснили, что решение принято в связи с поступлением в Комиссию копии свидетельства о смерти народного депутата Украины Дмитрия Тимчука, что согласно Конституции Украины удостоверяет досрочное прекращение полномочий упомянутого народного депутата со дня его смерти.

Напомним, Тымчук умер 19 июня вследствие огнестрельного ранения в голову. Изначально сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием, позже следствие заявляло, что главной версией в расследовании является самоубийство.

У Никитина практически нет шансов принять присягу народного депутата, так как Верховная Рада восьмого созыва 12 июля закрыла десятую сессию, с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады. Спикер парламента предложил президенту инициировать внеочередную сессию, так как созыв такого заседания не предусмотрен законом.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля.

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