Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару

"Мы же в Украине живем, а почему мы все к доллару привязываем?"

Президент Владимир Зеленский в четверг посетил Запорожье, где, как и его персонаж Василий Голобородько в "Слуге народа", проинспектировал строительство мостов.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сначала он отправился на плотину ДнепроГЭС, где "Укргидроэнерго", на балансе которой она находится, ведет ремонт. Гендиректор компании Игорь Сирота сказал Зеленскому, что дорожное покрытие будет восстановлено до октября, и пообещал 15 октября написать заявление об отставке, если этого не произойдет.

При этом в "Укргидроэнерго" отметили, что для капремонта плотины ее нужно полностью закрыть на два года, что невозможно до завершения строительства нового запорожского моста.

Президент отправился инспектировать и его. Во время пребывания на объекте он выразил удивление тем, что при корректировке проекта его стоимость может увеличиться почти до 13 миллиардов. Глава Службы автодорог в Запорожской области Андрей Ивко рассказал Зеленскому, что в строительство уже вложили 2,8 млрд гривен и, по предварительной оценке, нужно еще 10 млрд гривен.

"2,8 плюс 10 - за 13 млрд гривен вы предлагаете мост? Приведите, пожалуйста, пример, где мост столько стоит. И почему раньше было 5, а сейчас 12,8?", - сказал Зеленский.

Ему ответили, что "металл подорожал, цемент подорожал", что очень удивило Зеленского: "Цемент подорожал? В Украине цемент подорожал? Или вы покупаете в Голландии?"

На это Зеленскому указали, что речь идет о сравнении с 2004 годом.

"Так если сравнивать с 2004 годом, сейчас цемент дороже? - удивился Зеленский. - На сколько процентов?"

Зеленскому ответили, что в процентах сказать сложно и что все привязано к доллару.

"К чему привязано? К доллару? Нет, не привязано к доллару. Это же наш цемент, мы же не возим [его из-за рубежа]. Мы же в Украине живем, а почему мы все к доллару привязываем? Металл [тоже] у нас... Откуда импорт, какая импортная продукция здесь будет использоваться? Небольшие детали? Тогда мой вопрос все-таки: почему было 5, а стало 12,8", - сказал президент.

После этого к Зеленскому подошел замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который сказал, что предварительная оценка проекта - 8,2 млрд гривен, из которых 2,8 млрд гривен уже использованы.

"Мы можем в бюджете на следующий год заложить отдельную программу по этому мосту, консолидировать финансирование из трех источников: первое - это Дорожный фонд, второе - я поддерживаю сохранение таможенного эксперимента и привлечь софинансирование городского совета. Разбить финансирование на три источника, изменить технологический подход - и это реально за два-три года сделать", - сказал он.

Строительство моста через Днепр в Запорожье параллельно мостам Преображенского началось еще в 2004 году. Заложил капсулу тогдашний премьер Украины Виктор Янукович. Планировалось, что строительство завершится до конца десятилетия, но проект превратился в многолетний "недострой".

Сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Напомним, что в фильме "Слуга народа-2" персонаж Зеленского тоже ездил в Запорожье отчитывать местных чиновников за мосты. "Красота какая, вот один мост, второй, третий... Какие-то наномосты, как в сказке, невидимые, хрустальные. 4 млрд из бюджета на строительство мостов! Может ЗАЗ изобрел летающие «Таврии» и мосты никому уже не нужны", - говорил президент Голобородько в фильме.