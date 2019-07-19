Геращенко выступила за созыв внеочередной сессии Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выступила за созыв внеочередной сессии Верховной Рады.

Об этом она сказал в эфире телеканала "1+1".

"Что касается закона о незаконном обогащении, я настаиваю, что этот парламент еще должен его проголосовать. Важно, чтобы мы собрались на внеочередную сессию", - сказала она.

Геращенко настаивает, что сессия была закрыта на последнем заседании 12 июля, поэтому созвать внеочередное заседание невозможно.

По ее словам, необходимо составить четкую повестку дня внеочередной сессии, которую можно провести на следующей неделе, и внести в нее в том числе вопрос увольнения министра иностранных дел Павла Климкина.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский требует созыва спикером Верховной Рады Андреем Парубием внеочередного заседания парламента, в том числе и для рассмотрения ситуации с "растаможкой евроблях". Парубий в ответ заявил о незаконности требования созвать внеочередное заседание и необходимости созвать внеочередную сессию, но Зеленский настаивает на своей правоте.

10-я сессия Верховной Рады Украины 8-го созыва закроется 19 июля, а последнее пленарное заседание состоялось 12 июля.