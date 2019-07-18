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Зеленский об отказе созыва внеочередного заседания Рады: "Позор, господа!"

Президент заявил, что один день работы парламента "стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен".

Зеленский об отказе созыва внеочередного заседания Рады: "Позор, господа!"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с письмом, в котором требует созвать внеочередное заседание украинского парламента.

Президент опубликовал письмо к Парубию в Фейсбуке.

"Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашей отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим - Вашими словами о «неукоснительном соблюдении действующего законодательства». Открою Вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, 18-разовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти факторы стали основанием для подписания указа о роспуске парламента, конституционность которого подтвердил Конституционный Суд.

"В то же время напоминаю Вам, что в соответствии со ст. 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Рады нового созыва", - отметил Зеленский, отметив, что один день работы парламента "стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен".

"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - добавил президент.

Напомним, президент Зеленский направил Парубию письмо, в котором попросил его созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив. Спикер парламента счел проведение внеочередного заседания невозможным и предложил Зеленскому инициировать внеочередную сессию Рады.

В мае Рада уже проводила внеочередное заседание по просьбе Зеленского. Оно завершилось безрезультатно, так как депутаты отказались менять избирательное законодательство по предложению президента.

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