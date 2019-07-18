Порошенко: попытка "пятой колонны" Кремля презентовать себя в Страсбурге провалилась

Политики из пророссийского пула попытались в Страсбурге навязать собственную повестку дня, что разрушает концепцию защиты Украины на международной арене. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время прямого включения из Страсбурга.

«Посмотрите, с чем сюда приехали "Оппоблок" или "Оппоплатформа" - фактически, путинская «пятая колонна». Окружена сонмом российских журналистов, которые обеспечивают им пиар поддержку, они не поднимали ни разу вопросы, жизненно важные для Украины. Они приехали презентовать себя, как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день должна разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям, сегодня эта попытка «пятой колонны» Кремля здесь, в Страсбурге провалилась», - сообщил Петр Порошенко.

Необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты нашего государства и противодействия гибридной агрессии России. Особенно важно об этом помнить всем демократическим партиям в период предвыборных баталий, - убежден Порошенко.

«Сегодня, несмотря на то, что сейчас разгар предвыборной кампании, интересы Украины здесь - в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента. Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте - мы отмечаем, что все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы выступать как единая, слаженная команда - в этом и реализуется предложение, наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов или ошибок, которые будут работать во вред нашему государству», - подчеркнул лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.