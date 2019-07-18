Зеленский предоставил гражданство пятерым россиянам и двум белорусам

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.

Об этом говорится в указе № 526 от 18 июля.

Зеленский предоставил гражданство семерым лицам, которые представляют государственный интерес для Украины: белорусам - Сергею Алексеевичу и Денису Прохорову, россиянам - Никите Макееву, Андрею Ковниренко и Сергею Гноевому, грузину - Нугзару Канделаки, а также молдаванину Станиславу Гибадулину, который находится в рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 лет.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

Напомним, ранее Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных нам стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.