​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
ГлавнаяПолитика

На газету союза венгров завели дело из-за публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии (обновлено)

Передовицей газеты "Карпаталия" заинтересовались в МИД и СБУ.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство", - написал Божок.

Обновление. Следственный отдел Управления СБУ в Закарпатской области открыл уголовное производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса из-за этой газеты.

"Учитывая, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанными изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее МИД обратился к "компетентным органам" из-за участия венгерского министра в избирательной кампании на Закарпатье.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также