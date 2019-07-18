Передовицей газеты "Карпаталия" заинтересовались в МИД и СБУ.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство", - написал Божок.

Обновление. Следственный отдел Управления СБУ в Закарпатской области открыл уголовное производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса из-за этой газеты.

"Учитывая, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанными изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее МИД обратился к "компетентным органам" из-за участия венгерского министра в избирательной кампании на Закарпатье.