Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Зеленский рассказал о своих кортежах
Зеленский рассказал о своих кортежах
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
ГлавнаяПолитика

МИД обратился к "компетентным органам" из-за участия венгерского министра в избирательной кампании на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии принял участие в публичных мероприятиях по приглашению кандидата в депутаты Брензовича.

МИД обратился к "компетентным органам" из-за участия венгерского министра в избирательной кампании на Закарпатье
Петер Сийярто
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку участию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в ряде публичных мероприятий в Закарпатской области по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля 2019 года посетил г.Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий. В официальной ноте посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - сказано в комментарии МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что закон о выборах народных депутатов запрещает иностранцам и лицам без гражданства участвовать в публичных мероприятиях в поддержку кандидата или партии, которые баллотируются на выборах.

"Ст.41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. МИД обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку данной ситуации", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее МИД Украины выразил обеспокоенность встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичем в Будапеште, рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также