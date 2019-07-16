Порошенко рассчитывает сформировать в новом Европарламенте группу друзей Украины

Экс-президент Петр Порошенко с представителями "Европейской солидарности" проведут 17 июля переговоры с европейскими партнерами после проведения первого заседание новоизбранного Европейского Парламента, где выберут высшее руководство Евросоюза. Об этом заявил Петр Порошенко, выступая перед общественностью города Броды на Львовщине.

«Мы должны держать санкции, должны обеспечить международную защиту, поэтому завтра я со своей командой - с Иванной Климпуш-Цинцадзе, с Ириной Геращенко летим в Страсбург. Там будет первое заседание новоизбранного Европейского парламента. Избрание руководства Евросоюза - Председателя Еврокомиссии, Президента Европейского Совета, следующего представителя по внешней политике и Президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать», - подчеркнул Петр Порошенко.

Одной из ключевых тем встреч будет усиление давления на Россию с требованием немедленного исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой. Безоговорочная победа Украины в международном суде, которая стала возможна благодаря решительным действиям команды «Европейской Солидарности» и президента Порошенко, дает основания ожидать быстрого освобождения украинских защитников без каких-либо условий со стороны Кремля.

«В четверг мы ожидаем решения нового Европарламента с требованием к России об освобождении наших ребят - моряков, которые были захвачены в плен во время акта агрессии в Керченском проливе со стороны Российской Федерации. Сегодня, когда мы имеем приказ Международного трибунала в Гамбурге, который обязал Россию немедленно освободить наших моряков - я с оптимизмом смотрю в будущее. Наши ребята на 90% очень быстро должны оказаться дома. Это - результат нашей борьбы », - подчеркнул лидер партии« Европейская Солидарность »Петр Порошенко.