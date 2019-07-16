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"Батькивщина" предлагает включить в повестку дня внеочередного заседания цены на газ и минимальную пенсию

Газ украинской добычи продавать населению, а пенсию поднять до прожиточного уровня.

"Батькивщина" предлагает включить в повестку дня внеочередного заседания цены на газ и минимальную пенсию

Команда «Батькивщины» поддерживает предложение президента Владимира Зеленского провести внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом Юлия Тимошенко отметила на своей странице в Facebook.

Лидер партии предлагает президенту, кроме вопросов, касающихся Антикоррупционного суда, добавить в повестку дня этого заседания еще два вопроса, которые больше всего беспокоят людей.

В частности, речь идет о законе, внесенном "Батькивщиной" о направлении газа украинской добычи на потребности населения, что снизит цену на газ минимум вдвое.

Второй вопрос - правки к действующему бюджету, которой исправит нарушение закона и повысит минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума - 3094 грн.

"Правильно будет, чтобы мы не ждали следующего года и приняли в четверг эти изменения в бюджет, и чтобы люди могли получить законную пенсию не ниже 3094 грн", - отметила председатель партии.

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