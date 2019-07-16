КС признал конституционным закон об образовании, - Гриневич

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об образовании". Об этом сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич на своей странице в Фейсбуке.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять", - написала министр.

Конституционное представление по поводу новой редакции закона от 2017 года подали 48 народных депутатов, считая, что ряд положений закона "ограничивает права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке".

Напомним, на рассмотрении Конституционного суда также находится закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который сегодня вступил в силу.