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КС признал конституционным закон об образовании, - Гриневич

Министр узнала о решении суда "из надежных источников".

КС признал конституционным закон об образовании, - Гриневич
Фото: 24tv.ua

Конституционный Суд признал конституционным закон "Об образовании". Об этом сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич на своей странице в Фейсбуке.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять", - написала министр.

Конституционное представление по поводу новой редакции закона от 2017 года подали 48 народных депутатов, считая, что ряд положений закона "ограничивает права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке".

Напомним, на рассмотрении Конституционного суда также находится закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который сегодня вступил в силу.

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