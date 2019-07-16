На парламентских выборах военные в зоне ООС будут голосовать на общих участках

Военнослужащие в порядке очереди будут прибывать на участки в демилитаризированной зоне.

Военнослужащие, проходящие службу в зоне проведения операции Объединенных сил, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля голосовать на обычных избирательных участках по очереди. Об этом сегодня заявил член рабочей группы полковник Евгений Попович, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Голосование личного состава на внеочередных выборах народных депутатов Украину 21 июля будет осуществляться на обычных избирательных участках. Организована подача в Государственный реестр избирателей заявлений военнослужащих для временного изменения места голосования. Государственным реестром избирателей определены избирательные участки, на которых будет осуществляться голосования личного состава", - сообщил он.

Попович отметил, что голосование военнослужащих будет осуществляться поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графику расчета, чтобы дать каждому военнослужащему реализовать свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач.

Напомним, на выборах президента Украины, как в первом, так и втором туре голосования, военнослужащие в зоне ООС голосовали на специальных участках на территории воинских частей.