Тимошенко: снизить тарифы готова только "Батькищина"

«Батькивщина» имеет существенные расхождения с партиями «Слуга народа» и «Голос» в тарифном вопросе. Это Юлия Тимошенко признала вчера в эфире телеканала ICTV.

«Мы действительно имеем разные позиции со «Слугой народа», которые не снижают тарифы, и с «Голосом», который говорил, что надо не тарифы снижать, а повышать доходы. Мы же считаем, что надо и доходы поднять, и тарифы снизить немедленно», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко объяснила, что снижение тарифов для людей - это ключевое решение, которое восстановит не только справедливость для каждой украинской семьи. Облегчение тарифного бремени позволит прекратить извлечения из бюджетов украинских семей последних средств, за которые люди могли покупать товары и услуги отечественных производителей и тем самым стимулировать развитие украинской экономики.

Председатель партии отметила: ее команда уже несколько лет действует, стремящиеся снизить цены на газ для населения. И уже две судебные инстанции признали постановление правительства Порошенко-Гройсмана о подорожании газа для людей незаконным и необоснованным. Это уже позволяет новому президенту, не дожидаясь выборов, наложить вето на решения правительства и снизить тарифы.

Если глава государства этого не сделает, это может сделать новое правительство уже после выборов, убеждена Юлия Тимошенко. И чем больше людей проголосует за «Батькивщину», тем больше у него будет возможностей убедить других и принять наконец решение об уменьшении тарифов, которого ждут люди.