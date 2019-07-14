​Тимошенко хочет дополнить молодую команду в парламенте своим опытом

"Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте"

В новом парламенте должны объединиться новизна и опыт. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в народные депутаты Юлия Тимошенко, находясь в Полтавской области.

"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", - сказала лидер "Батькивщины" и отметила, что ее команда имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней.

Тимошенко сказала, что изменения не только можно, но и нужно делать как можно быстрее, но для этого потребуется политическая воля и опыт, который есть у "Батькивщины".

По словам Тимошенко, изменения прежде всего касаться социальной сферы, в частности снижения тарифов, введения обязательного медстрахования, рост пенсий и зарплат. "Тарифы - это унижение людей", - заявила политик.

План "Надо действовать", разработанный "Батькивщиной", предусматривает немедленное приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума. По ее оценке, этот минимум должен составлять 3094 грн.

Среди "реанимационных шагов" Тимошенко также числится введение обязательного медицинского страхования, персонифицированная пенсионная система, а также введение пособия при рождении первого ребенка - 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а третьего - 150 тыс. грн.

Напомним, что согласно последним соцопросам президентская партия "Слуга народа" может рассчитывать примерно на 47% голосов избирателей, тогда как "Батькивщина" - на 6-7%.