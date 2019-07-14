И.о. главы ГФС Власов написал заявление об увольнении по просьбе Зеленского

Президент разгневался на руководителя фискальной службы из-за того, что он не уволил начальников таможен, а отправил их в отпуск.

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после требования президента Украины Владимира Зеленского. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы», — заявил он.

По словам Власова, заявление об увольнении будет передано в Кабинет министров Украины в понедельник, 15 июля.

Напомним, вчера Владимир Зеленский во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе заявил, что Александр Власов должен покинуть пост и.о. главы ГФС, поскольку он не уволил руководителей таможен в Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях, а отправил двоих из них в отпуск.