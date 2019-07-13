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Тимошенко: ""Ощадбанк" нагло переписывается в частное акционерное общество"

"Это происходит на глазах нового Президента".

Тимошенко: ""Ощадбанк" нагло переписывается в частное акционерное общество"
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что Кабинет министров готовится к приватизации "Ощадбанка", "пользуясь политической неопределенностью и предвыборным хаосом". Об этом она заявила в прямом эфире телеканала NewsOne.

«Это ничто иное, как отбор ключевой стратегической собственности Украины. И это происходит на глазах у нас и нового президента, - возмутилась Юлия Тимошенко. - За спиной у народа государственный банк нагло переписывается в частное акционерное общество. По таким сделками обычно идет продажа акций и, похоже, к этому «Ощадбанк» уже подготовили».

Она напомнила, что речь идет о системном банке, ответственном за сохранение сбережений миллионов украинцев: «Это вопрос чрезвычайной важности, речь идет о безопасности граждан и всей страны, а на него почти не обращают внимания».

 При этом Тимошенко призвала Владимира Зеленского изменить кредитно-финансовую политику государства и руководство Нацбанка.

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