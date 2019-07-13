Президент отложил назначение главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА. Об этом глава государства сказал 13 июля во время совещания в морском торговом порту Одессы, где он находится с рабочим визитом.

Как передает местное издание "Думская", Зеленский заявил, что лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен по конкурсу. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - сказал Зеленский.

Напомним, 26 июня Кабмин поддержал назначение восьми руководителей областей, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова, были предложены президентом Зеленским.

Позже из СМИ стало известно, что Андрейчиков торговал ломом с Приднестровьем. Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что он является бизнес-партнером Зеленского.

Кандидат на должность губернатора Одесской области также является сооснователем охотничьего общества "Охотник-2007", в состав которого входит, например, Сергей Кушнир, экс-депутат одесского горсовета, который возглавляет партию "Родина". До него ее возглавлял Игорь Марков, который находится в РФ, а в Украине он под следствием.

Ранее во время предвыборной кампании Зеленский уверял, что не допустит кумовства при назначении на государственные посты, но, став президентом, стал назначать на ключевые должности своих бизнес-партнеров, друзей, "кварталовцев".