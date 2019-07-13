Прокурор по делу Маркива удивлен суровостью приговора

Итальянский государственный обвинитель по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива удивлен тем, что суд не принял во внимание смягчающие обстоятельства.

Андреа Дзанончелли просил суд дать Маркиву 17 лет заключения, несмотря на то, что уголовный кодекс предусматривает до 24 лет лишения свободы, сообщает Радіо Свобода.

Прокурор мотивировал свое решение смягчающими обстоятельствами - тем, что у Маркива не было судимости, и во время процесса он вел себя идеально. Но суд отверг смягчающие обстоятельства и признал, что Маркив играл ведущую роль в убийстве итальянского репортера.

Сам Виталий Маркив приговор не комментировал, а после его объявления воскликнул: "Слава Украине", на что около сотни украинцев, присутствующих в зале суда, ответили: "Героям слава".

Адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо на заседании, к нему приехала "скорая". После оказания помощи он заявил, что это для него вердикт, чтобы эмигрировать из Италии. Защитник отметил, что не согласен с решением, назвал его нелогичным и отметил, что адвокаты будут обращаться в апелляционный суд.

Он выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, "компетентный судья".

"Вердикт суда присяжных в Павии является политическим и вызывает разочарование в итальянском правосудии. Без надежды, я все же продолжаю идти дальше. Готовим апелляцию на несправедливое решение суда. Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан. Это первый случай, когда в Италии осудили иностранного солдата, воевавшего за рубежом ", - сказал Раффаэлле Делла Валле.

Родители погибшего журналиста Рокелле были немногословны и сказали, что им нечему радоваться. Они добавили, что этот приговор подтвердил, что в Италии защищают права журналистов.

Напомним, суд итальянской Павии сегодня приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли в 2014 году на Донбассе.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что Украина будет обжаловать решение павийского суда по делу нацгвардейца Маркива после получения мотивационной части.

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.