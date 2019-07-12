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Зеленский поручил руководству МИД и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину нацгвардейца Маркива

Президент поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с украинским ветераном АТО.

Зеленский поручил руководству МИД и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину нацгвардейца Маркива
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива", – заявил Владимир Зеленский.

До того момента президент поручил украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с Виталием Маркивым.

Напомним, суд итальянской Павии сегодня приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли в 2014 году на Донбассе.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что Украина будет обжаловать решение павийского суда по делу нацгвардейца Маркива после получения мотивационной части.

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