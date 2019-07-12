Аваков назвал приговор Маркиву "несправедливым" и "позорным"

Министерство внутренних дел будет обжаловать приговор итальянского суда украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву. Об этом в социальной сети Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли", - написал министр.

24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду.🤬 Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі! pic.twitter.com/INdqPUNeqS — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 липня 2019 р.

Аваков отметил, что итальянский журналист Рокелли стал жертвой агрессии России, которая развязала войну на Донбассе.

Напомним, сегодня суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива по обвинению в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.