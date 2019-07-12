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Аваков назвал приговор Маркиву "несправедливым" и "позорным"

МВД Украины будет обжаловать решение итальянского суда.

Министерство внутренних дел будет обжаловать приговор итальянского суда украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву. Об этом в социальной сети Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли", - написал министр.

Аваков отметил, что итальянский журналист Рокелли стал жертвой агрессии России, которая развязала войну на Донбассе.

Напомним, сегодня суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива по обвинению в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

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