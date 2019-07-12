Нацгвардеец Маркив выступил с последним словом в итальянском суде

После 14 часов по местному времени ему должны объявить приговор.

В итальянском городе Павия, началось заседание по делу бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

После открытия заседание продолжалось несколько минут, передает "Громадське".

Судья предложила Маркиву сказать финальную реплику. Воспользовавшись возможностью, он заявил, что является "украинским военным, простым солдатом, патриотом", и добавил, что всегда будет защищать Украину.

После этого суд удалился в совещательную комнату и после 14 часов по местному времени должен объявить приговор по этому делу.

На заседании присутствовали несколько десятков украинцев, в частности представители диаспоры, депутаты, а также мама Виталия.

Сторона обвинения просит признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты требуют освобождения украинца за недостатком улик. Одновременно суд рассмотрит и гражданский иск против государства Украина, который подали Федерация итальянской прессы, Ассоциация журналистов региона Ломбардия и основанный Роккелли коллектив фотографов Cesura Lab. Они требуют денежной компенсации в размере 30 тыс. евро.

Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.