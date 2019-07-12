За сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены

За минувшие сутки боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате погиб один боец, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и двое получили ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, рядом с Широкино - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82 мм, дважды окраину Песок - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Пищевики - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. три раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, окраину Чермалыка - из артиллерийской системы калибра 122 мм, в районе н.п. Лебединский - из стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны 7 раз. В частности, вблизи Новолуганского - из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета, трижды рядом с Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза неподалеку Луганска - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Светлодарск - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

С начала текущих боевики враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, вечером 11 июля президент Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков, а также других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".