С 1 сентября учеников младших классов обяжут носить светоотражающие жилеты

С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов - носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения.

Об этом сообщает правительственный портал.

Премьер-министр Владимир Гройсман н напомнил, что решение было принято еще весной - во время проведения всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения. И во время заседания вопрос безопасности детей, как участников дорожного движения, было одним из главных.

Образец жилетов для детей уже подготовлен. Премьер продемонстрировал его родителям, которые собрались в Киеве обсудить вопрос правительственной инициативы "Чужих детей не бывает".

"С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть с спецжилетамы, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток. Надо создать систему защиты детей. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет важнейшее значение. Жилеты будут индивидуальными и бесплатными. Это еще одна наша инициатива для детей", - сказал Гройсман.

Напомним, в прошлом году прокуратура Киева обратилась в суд с требованием обезопасить участки дорог возле школ и детсадов.