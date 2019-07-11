ГБР открыло дело по факту закупок Минобороны у фиктивной фирмы

В этот раз Минобороны закупало дизельное топливо и одноразовую пластиковую посуду по завышенной цене.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту закупок Минобороны дизельного топлива и пластиковой посуды по завышенной цене у фиктивной фирмы на общую сумму 254,7 млн гривен. Об этом сообщается в материалах суда.

Указано, что уголовное производство открыто по факту злоупотреблений чиновников Минобороны при проведении госзакупок. Усматривается, что ООО "Боюр-Постач" получало подряды Министерства обороны исключительно по поставке одноразовой посуды в воинские части по завышенным ценам.

В частности, одноразовые пластиковые стаканы поставлялись на общую сумму в 16,8 млн гривен, одноразовые пластиковые ложки - на 17,6 млн гривен и тарелки - на 35,3 млн гривен.

По другим лотам по закупке такой посуды Минобороны заключило договоры с ООО "Комплекс "Рико", которое связано с ООО "Боюр-Постач". В тендерах было указано, что "Боюр-Постач" предлагает одноразовую посуду сумского производителя "Андрекс".

На сайте "Андрекса" размещен прайс-лист, согласно которому пластиковые ложки стоят 26 копеек, а мелкие тарелки диаметра 205 мм - 46 копеек. Это практически на 20% дешевле, чем цена предложенная "Боюр-Постач".

Согласно указанной информации можно сделать вывод, что стоимость одноразовой посуды была завышена на более 8 млн гривен.

"Кроме того установлено, что ООО "Боюр-Постач" имеет признаки фиктивности и создано должностными лицами Министерства обороны Украины, в частности директором Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (Владимиром Гулевичем) ", - сообщается в материалах суда.

Следствие подозревает, что чиновники из Минобороны за денежные вознаграждения решают вопрос о победе тех или иных компаний в процедурах закупки, проводимых департаментом госзакупок.

Кроме того, министерство заказало у "Боюр-Постач" дизельное топливо за 185 млн гривен. Согласно условиям договора, компания обязывалась поставить на армейские склады 6 780 тонн дизельного топлива по цене 27 270 гривен за тонну, что на 3,2% выше средней цены дизельного топлива. Торги проходили без конкуренции, поскольку больше никто не подавал заявки на участие в этом тендере. Правоохранители считают, что фирма участвовала в тендере с поддельными документами.

Установлено, что интересы фиктивной фирмы лоббирует депутат Черниговского горсовета - друг основателя компании "Комплекс "Рико" Игоря Романенко. Правоохранители уже допросили директора "Боюр-Постач" и он подтвердил, что фирма является фиктивной.

По ходатайству военной прокуратуры суд уже арестовал все средства на счетах фирм "Боюр-Постач" и "Комплекс "Рико".

Напомним, 26 июня ГБР организовало около 40 обысков по уголовному производству о закупках Минобороны военного имущества по завышенным ценам. Сумма убытков оценивается в 100 млн гривен.

Например, были закуплены 20 тысяч бронежилетов. Три из пяти – простреливаются; закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенной цене, стоимость одного элемента одежды завышена на 10 млн гривен; закуплены палатки, непригодные для использования. И перечень таких непригодных вещей можно продолжать.