Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы

С помощью программы развития ООН (ПРООН), Украине удалось закупить препарат для лечения рака молочной железы в три раза дешевле. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Лекарства с действующим веществом трастузумаб раньше закупались по цене 490 долларов за флакон. Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже - 155 долларов. Это значит, что доступ к бесплатному лечению получат больше пациентов.

Первая партия трастузумаба из 1500 флаконов уже прибыла в Украину, лекарства уже начали поставлять в регионы. Местные департаменты здравоохранения в ближайшее время распределят препарат по медучреждениям, согласно поданным заявкам.

В течение месяца в Украину еще доставят еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба. Кроме того, Минздрав намерен обеспечить всех, кому этот препарат необходим, поэтому ожидается закупка еще более 65 тыс. флаконов.

Отмечается, что ранее государство обеспечивало до 15% пациентов с раком молочной железы этим препаратом, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%.

Трастузумаб одобрен в странах со строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и другие. Лекарство применяется для лечения рака молочной железы как на ранних стадиях, так и метастатических, с повышенной экспрессией HER2, поскольку еще действующе вещество прекращает и приводит к гибели раковых клеток.

Напомним, за первое полугодие 2019 года Минздрав отправил на лечение за рубеж 272 украинца, из них 70 детей.

На программу «Лечение граждан Украины за рубежом» в госбюджете 2019 заложено рекордную сумму - 689 900 000 грн. Из них 608 млн грн уже выделено на лечение. На втору половину 2019 года останется ориентировочно 81 млн грн. Государство отправляет на лечение за границу людей, болезни которых пока не лечатся в Украине.