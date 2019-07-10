Больницы в Херсонской области могут остаться без финансирования, - Минздрав

Медицинские учреждения Херсонсой области в следующем году могут остаться без финансирования - без возможности получать средства за медицинские услуги. Об этом заявляет пресс-служба Министерства здравоохранения.

Тревогу в Минздраве вызвало обращение депутатов Херсонского облсовета к Верховной Раде с просьбой отсрочить реорганизацию учреждений здравоохранения до конца 2020 года.

"С подачи Владислава Мангера, председателя областного совета, изменения пытаются саботировать, запугивая людей неправдивой и манипулятивной информации о трансформации. Такие заявления депутатов с просьбой отсрочки, скорее похожи на шантаж правительства из-за собственной несостоятельности", - сказано в заявлении ведомства.

На заседании облсовета в понедельник депутаты раскритиковали автономное финансирование медицинских учреждений и поддержали обращение к парламенту с просьбой отложить реализацию реформы здравоохранения. В качестве аргументов депутаты использовали "ложные и манипулятивные" аргументы, которые не выдерживают проверки.

"С 2020 года все учреждения, оказывающие медицинскую помощь, должны начать работать по новым правилам. Новые условия работы любой больнице в системе, где "деньги следуют за пациентом", будут четко прописаны в договоре с Национальной службой здоровья. ...Медицинским учреждениям, которые не будут автономизированы, придется искать финансирование из других источников. Проведение успешной автономизации - это своеобразный тест для управленцев на местах. Там, где изменения саботируют, процесс автономизаций движется значительно медленнее", - написала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

По данным Минздрава, учреждения семейной медицины Херсонской области уже перешли на новую модель, и медики смогли получить существенные повышения зарплат, тогда как областные больницы до сих пор "отрезаны депутатами от новой системы и возможностей развития", - написала Супрун.