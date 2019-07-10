Кабмин внедрил мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в стране

Ответственные субъекты должны будут следить за отрицательными тенденциями в этой сфере и предлагать свои варианты решения проблемы.

Кабинет Министров Украины внедрил мониторинг алкогольной и наркотической ситуации в стране. Такое решение было принято правительством на сегодняшнем заседании, 10 июня.

Согласно пояснительной записке, нормативным актом утвержден порядок проведения указанного мониторинга, определен круг ответственных, которые будут предоставлять данные для анализа процессов и явлений оборота психоактивных веществ. Также они будут отвечать за противодействие незаконному обороту наркотиков, за профилактику их незаконного употребления, лечение, реабилитации и ресоциализацию зависимых лиц.

Ответственные субъекты за мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в стране должны будут еще следить за отрицательными тенденциями в этой сфере, новыми угрозами национальной безопасности, которые возникают вследствие незаконного оборота наркотических веществ. Также контрольная группа будет вносить свои предложения относительно преодоления распространения отрицательных тенденций развития нарко и алкозависимостей в стране.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский принял участие в открытии спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Он также призвал политиков обратить внимание на проблему реабилитации наркозависимых.