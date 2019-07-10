Кабмин утвердил порядок предоставления статуса УБД ветеранам ОУН-УПА

Кабинет министров утвердил порядок предоставления статуса участников боевых действий ветеранам Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН).

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают "Українськi Новини".

Согласно документу, статус участника боевых действий предоставляется лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в ХХ веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Решение о предоставлении статуса принимается комиссией, созданной Министерством обороны.

Основанием для предоставления статуса являются документы о награждениях и военных званиях, фотографии и материалы периодических печатных изданий с информацией об участии в составе организации, архивные материалы или другие документы, подтверждающие принадлежность к организации. В этом случае выдается удостоверение участника боевых действий и нагрудный знак.

В пояснительной записке к документу говорится, что решение будет финансироваться в рамках существующих бюджетных программ и расходов, направленных на реализацию и обеспечение прав и гарантий, установленных законодательством для участников боевых действий.

По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала-хорунжего Романа Шухевича, по состоянию на май 2018 года численность указанных участников из числа подразделений ОУН-УПА составляет 1 201 человек.

Напомним, в декабре прошлого года Петр Порошенко подписал закон, который признает участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПА. Закон расширил перечень воинов УПА, которые имеют право на льготы.

Весной 2015 года Рада приняла законопроект о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в 20 веке, который признает ее участниками армию УНР, армию ЗУНР, Карпатскую Сечь, УВО, ОУН, УПА, Украинский главный освободительный совет, Украинскую Хельсинкскую группу и другие похожие организации. Этим законом государство признало, что борьба за независимость Украины в 20 веке велась с ноября 1917 года по 24 августа 1991 года.

Публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в 20 веке признается надругательством над памятью борцов за независимость Украины в 20 веке, унижением достоинства украинского народа и является противоправным.