Количество обстрелов на Донбассе превысило 40, ранены 7 украинских бойцов

В среду, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов погиб украинский военный, семеро служащих получили ранения, двое - боевые травмы, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Березовое, Широкино, Гранитное, Красногоровка, Богдановка, Водяное, Николаевка, Тарамчук, Лебединское, Крымское, Причепиловка, Новотошковское, Луганское, Южное, Золотое-3, Золотое-4, Попасная, Новоалександровка, Новозвановка, Новолуганское и Зайцево.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки семь оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды - в районе Тарамчука, вблизи Водяного, Новолуганского, Лугансокого и Зайцево.