Розенко призвал Зеленского отстранить главу Донецкой ОГА в связи с обстрелом в Гранитном

По данным СМИ, Кириленко поехала на передовую, не предупредив штаб ООС, и там попала под обстрел.

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал президента Владимира Зеленского отстранить от должности главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в связи с обстрелом военного КрАЗа в Гранитном, в результате чего погиб один военный.

Об этом Розенко написал в Facebook, репостнув сообщение, что колонна с Кириленко поехала на передовую, не предупредив штаб операции Объединенных сил, и там попала под обстрел.

"Считаю, что председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура - немедленно начать расследование всех фактов, приведших к гибели людей", - написал он.

Напомним, сегодня днем вследствие попадания ракеты в грузовой автомобиль погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения средней степени тяжести. По данным СМИ, автомобиль, попавший под обстрел, двигался в сопровождении новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.