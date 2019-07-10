Порошенко: нужно не допустить удара в спину украинским воинам

Отмена парада, планы сократить армию на сто тысяч военных, запрет армии стрелять в ответ - такие решения похожи на реванш и могут превратить украинских военных на линии фронта в пленных. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево.

При этом он отметил, что постарается не допустить удара в спину военным.

«Когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов «Полтава», Яна Зинкевич, которая основала «Госпитальеры» и другие добровольцы, ветераны и волонтеры - я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину», - отметил Петр Порошенко.

«Мы вместе должны защищать Украину. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы, на фронте получали 600 гривен - это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта - и это правильный выбор государства, которое себя уважает», - подчеркнул Порошенко.