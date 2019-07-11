Правоохранители изъяли наркотики и прекурсоры на сумму более полумиллиона гривен.

Правоохранители разоблачили группировку оптовых изготовителей и сбытчиков метадона и трамадола. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Злоумышленники являлись участниками закрытой группы, созданной на этнической основе. Правоохранители задержали основных ее членов на одной из автодорог Днепропетровской области во время сделки по продаже особенно крупной партии наркотиков, где изъяли около пол килограмма метадона и 11 тыс. таблеток трамадола.

Фото: npu.gov.ua

В основном, злоумышленники сбывали наркотик метадон и трамадол в Центральном и Южном регионах Украины.

Кроме того, участники группировки изготавливали метадон. На данный момент деятельность лаборатории прекращена, а мужчина, который синтезировал метадон, задержан. Также правоохранители изъяли большое количество прекурсоров.

В Днепропетровской и Запорожской областях правоохранители провели 14 обысков, во время которых изъяли наркотики и прекурсоры на сумму более полумиллиона гривен.

Фото: npu.gov.ua

Отмечается, что мужчины продавали наркотики исключительно ограниченному кругу людей и оказывали серьезное влияние на криминогенную ситуацию в Украине. Среди задержанных есть влиятельные в криминальных кругах лица, которым долгое время удавалось избегать уголовной ответственности.

На данный момент проводится досудебное расследование преступлений, совершенных членами группы. Начата процедура ареста имущества подозреваемых, среди которых 8 объектов недвижимости в Запорожье, Киеве, а также три автомобиля.

Фото: npu.gov.ua

Трем задержанным участникам группы объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах).

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в начале июля суд арестовал пятерых иностранцев и четверых граждан Украины за попытку контрабанды 400 килограмм кокаина на общую сумму около 60 миллионов долларов США.