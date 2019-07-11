Чиновник требовал 200 тысяч гривен за незаконную продажу древесины.

Запорожское облуправление защиты экономики Национальной полиции и Государственное бюро расследований 10 июля задержали по подозрению в крупной взятке директора госпредприятия "Каменско-Днепровское лесное хозяйство".

Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики НП.

По предварительной информации, за незаконную продажу 400 кубометров деловой древесины (500 грн за кубометр) директор госпредприятия требовал от предприятия 200 тысяч гривен.

Во время проведения процессуальных мероприятий было задокументировано несколько фактов получения руководителем лесхоза неправомерной выгоды. Чтобы замести следы, он якобы подделывал сведения в накладных, записывая лесопродукцию как обычные дрова.

Подозреваемого задержали во время получения очередного транша взятки в размере 15 тысяч гривен. Первую часть денег - 13 тысяч гривен - он получил в апреле.

Должностному лицу вменяют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Должность директора ГП "Каменско-Днепровское лесное хозяйство" занимает Александр Грищенко.