Зеленский призвал политиков обратить внимание на проблему реабилитации наркозависимых

Президент Владимир Зеленский в субботу, 25 мая, принял участие в открытии спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

Пресс-служба президента сообщила, что Зеленский помогает этой ассоциации уже несколько лет. Она занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимзых лиц в Украине, Грузии и Молдове.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциаций, к этому вопросу в целом", - сказал он.

Сегодняшнее мероприятие состоялось в пансионате "Пролисок" в Киевской области.

Напомним, что перед вторым туром выборов президента Зеленский и его соперник Петр Порошенко сдавали анализы на наркотики. Сделано это было по инициативе Зеленского.

5 апреля Порошенко сдал кровь на территории НСК "Олимпийский" четырем медицинским учреждениям, а Зеленский - в частной лаборатории. В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования, которые показали, что он не принимал наркотики.

При этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что для основательной проверки на наркотики необходимо сдавать не только кровь, но и другие биоматериалы, а их исследование может занять несколько дней.