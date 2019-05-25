​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг

В Ровно двух человек, которые вышли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском, забрали в полицию за несанкционированный митинг.

Об этом пишет UA:Ривне.

Парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.

"Установлено, что 20 и 16-летние жители Ровно на площади Независимости проводили митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующей заявки. Поэтому работники полиции составили на парня и 16-летнюю девушку в присутствии матери админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения", - рассказала пресс-офицер полиции Мария Юстицкая.

В полиции настаивают, что молодых людей не задерживали.

Напомним, что уже в первую неделю президентства Зеленского на сайте главы государства появилась электронная петиция за его отставку. Она собрала необходимые 25 тысяч голосов меньше чем за сутки.