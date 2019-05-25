Луценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерам

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что за три года в Украине было вынесено 2786 приговоров коррупционерам. Об этом говорится в видео, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Луценко сравнил Украину с кораблем, а коррупцию с дырками в нем.

"Я представляю нашу страну как корабль, который после правления Януковича был затоплен водой и не мог двигаться. Можно поставить помпу и откачивать воду - это и есть аресты коррупционеров. За последние три года их было 2876. Но это не значит, что корабль уже освобожден и может двигаться. У нас есть колоссальные дыры в бортах корабля - это источники коррупции, главное - закрыть их ", - высказался Луценко.

Он сообщил, что благодаря арестам коррупционеров в бюджет вернули 125 млрд грн.

По мнению генпрокурора, генерировать коррупционные риски продолжают госпредприятия, таможня и рейдерство.

В то же время он уточнил, что за последние годы правоохранительными органами были перекрыты несколько других источников коррупции. К ним Луценко отнес несправедливую процедуру госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе", а также "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам главы ГПУ, эти три отрасли были реформированы, и следовательно, возможности для распространения коррупции в Украине сократились.

Напомним, ранее Луценко дал понять, что в отставку не подаст.