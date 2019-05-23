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В Запорожье командир взвода подозревается в получении взятки за выдачу удостоверения УБД

Лейтенант требовал и получил от матери бывшего подчиненного 5 тыс. гривен.

В Запорожье командир взвода подозревается в получении взятки за выдачу удостоверения УБД
Фото: vppdr.gp.gov.ua

В Запорожье правоохранители задержали командира взвода 23-го отдельного мотопехотного батальона по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что при выдаче военнослужащему М. удостоверения УБД лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. гривен. В четверг, 23 мая, после передачи указанной суммы взятки, нечистого на руку офицера задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Напомним, ранее в зоне проведения операции Объединенных сил руководство и инспекторов КПВВ "Новотроицкое" поймали на взятках.

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